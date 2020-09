Air India: prove generali per il volo Londra - Calcutta

09:18

Air India collegherà Londra e Calcutta per la prima volta da 11 anni a questa parte. Il volo partirà da Londra Heathrow alle 12 e atterrerà a Calcutta alle 2,20 del mattino.

Come sottolineato da Simpleflying, questo volo, temporaneamente dedicato solo ai rimpatri, potrebbe diventare una rotta permanente in futuro offrendo un collegamento europeo per la città indiana.

Pubblicità

Sia British Airways che Air India avevano cancellato la rotta nel 2009, adducendo motivazioni di carattere commerciale. Calcutta ha una lunga storia nel settore dell'aviazione, essendo uno scalo fondamentale per i lunghi voli tra l'Europa e l'Asia orientale. L'importanza dell'aeroporto è diminuita dopo gli anni '70 e all'inizio degli anni 2000 la maggior parte dei vettori europei era uscita dal mercato. Da quel momento, chi vola su Calcutta deve prendere un volo in coincidenza, sia attraverso hub nazionali come Delhi o Mumbai, sia volando sugli aeroporti mediorientali. Tuttavia, queste opzioni generalmente aggiungono almeno 3-4 ore al tempo di volo e molti avrebbero chiesto di nuovo un collegamento diretto con l'Europa.



Il volo opererà due volte a settimana fino al 24 ottobre, il mercoledì e il sabato. Il tempo di volo è di circa 10 ore in entrambe le direzioni. Tuttavia, questi voli sono ancora quelli di rimpatrio e sono solo per coloro che hanno il permesso di entrare nel Regno Unito o in India. Ma molti sperano che questo servizio di rimpatrio di due mesi operato da Air India lasci il posto a voli permanenti tra Londra e Calcutta.