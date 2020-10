Lo sguardo in avanti di Emirates

08:00

"Monitoriamo costantemente le opportunità e nel frattempo continuiamo a investire in sicurezza. Credo fermamente che le compagnie aeree che usciranno positivamente da questa crisi saranno quelle in grado di garantire, in modo duraturo, elevati standard di sicurezza, sia a terra che in volo". Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates, fa il punto della situazione e in questa fase di emergenza e fortissima criticità per tutto il settore (l'ultimo studio ha rivelato che in media le compagnie possono contare su 6 mesi di ossigeno per sopravvivere) prova a cogliere le opportunità che possono emergere da situazioni come questa.



