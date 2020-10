di Remo Vangelista

Alla fine resteranno in pochi. La crisi sta sconvolgendo in maniera pesante il mercato del trasporto aereo. Le major hanno dovuto fare ricorso (in molti casi) agli aiuti di Stato. Questo ha permesso ai vari governanti di sedersi nel cda delle diverse società. Chi sperava fosse un breve periodo (di crisi) sta invece prendendo atto che il modello di business dovrà essere completamente rinnovato. Senza tante storie. Tra tagli di rotte, aerei e personale non rimane molto altro da fare per recuperare punti di redditività. I vari network si allargano e si asciugano ogni giorno, seguendo come un'ombra i risultati della pandemia.



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link