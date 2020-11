Sicilia sempre più isolata, diminuiscono i voli a novembre

12:58

Meno voli da e per la Sicilia: è la prima conseguenza dell'ultimo Dpcm che suddivide le regioni italiane in tre gruppi, vietando in alcuni casi gli spostamenti in quelle arancioni e rosse se non per motivi di salute, lavoro o estrema necessità.

Ecco dunque che a tagliare le rotte dall'isola sono in primis i vettori low cost: Volotea ha tolto dalle vendite i voli di novembre da Palermo e Catania, mentre i voli dal resto d'Italia per la Sicilia sono prenotabili solo dal 4 dicembre, data di scadenza degli attuali divieti. Anche Ryanair ha già tagliato i collegamenti dagli aeroporti siciliani.



Arriva anche l'invito dell'Enac alle compagnie aeree relativo all'obbligo di rimborsare i passeggeri che avevano già acquistato un biglietto aereo per il mese di novembre e che non potranno usufruirne per le misure governative di contenimento del Covid-19.