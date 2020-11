12:25

Un drastico calo del fatturato annuale che rischia di mettere a repentaglio non solo il comparto alberghiero ma anche gran parte dell’economia della Sicilia.

La crisi del turismo legata la Coronavirus ha sferrato un duro colpo all’Isola. Per il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio, come scrive ilsicilia.it, in termini di fatturato il calo annuale è stato del 70-80%. E calcolando la stagionalità dell’Isola un eventuale ripresa arriverà solo la prossima estate.