easyJet compie 25 anni e festeggia con una promozione speciale

Primi 25 anni di attività per easyJet, che li festeggia volo offrendo ai clienti una riduzione fino al 25% su oltre 45.000 posti disponibili da e per l’Italia per i viaggi fino al 30 giugno 2021.

Nel novembre del 1995 easyJet decollava con un solo aereo e 70 dipendenti da Londra Luton a Glasgow. L'anno scorso, con 330 aerei e una squadra di 15mila persone, la compagnia ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri su più di mille rotte tra 39 paesi.



Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, ha commentato: “easyJet ha iniziato a solcare i cieli esattamente 25 anni fa, nel 1995, e da allora ha continuato a crescere collegando tra loro sempre più città europee. Il primo volo proveniente da Londra Stansted è atterrato in Italia, a Milano Malpensa, solo tre anni più tardi, nel maggio del 1998. Questo per noi è un compleanno importante e siamo lieti di festeggiarlo con un piccolo gesto di ringraziamento per i nostri clienti. Anche se purtroppo quest'anno la festa dovrà aspettare, possiamo fermarci a guardare indietro ed essere molto orgogliosi di tutto ciò che abbiamo raggiunto. Non tutti quest'anno hanno potuto fare il viaggio che avrebbero voluto e quindi, per celebrare il nostro compleanno, offriamo come ringraziamento a tutti i nostri clienti fino al 25% di sconto sui voli fino al 30 giugno 2021, per le prenotazioni effettuate prima di martedì 17 novembre, così i nostri clienti potranno già progettare di volare di nuovo con noi in futuro".