easyJet riduce l’operativo e cerca liquidità

easyJet batte in ritirata per far fronte alle chiusure dei Paesi per contenere la diffusione del Covid-19. La compagnia aerea ha annunciato che manterrà solo il 20% dell’operativo fino alla fine dell’anno per contrastare il calo della domanda dovuto all’inizio dei nuovi lockdown nel Regno Unito e in diverse parti d’Europa.

L’annuncio, riporta TravelMole, è arrivato poche ore dopo la diffusione di un comunicato attraverso cui il vettore ha reso noto di aver completato la vendita e il lease-back di 11 aeromobili. Un’operazione che porterà nelle casse di easyJet 169,5 milioni di dollari.



Si tratta di dieci aerei della famiglia A320, venduti ad ACS Aero 2 Beta Limited per 124,5 milioni di dollari; e di un aeromobile di gamma A320, venduto a JLPS Holding Ireland Limited per un ricavo di 45 milioni di dollari.