di Oriana Davini

08:40

Il primo a decollare il 15 dicembre sarà il volo non-stop da Roma a San Paolo, sospeso dalla scorsa primavera a causa dell'epidemia. Il 19 dicembre sarà la volta del collegamento da Fiumicino a Buenos Aires. Alitalia ci prova e nonostante il momento difficile porta a tre i voli intercontinentali: al New York si aggiungono Brasile e Argentina, effettuati con frequenza settimanale con Boeing 777-200ER, che oltre ai passeggeri permetteranno di caricare 20 tonnellate di merce in stiva.

I dettagli

In particolare, Az partirà da Fiumicino alla volta di San Paolo ogni martedì alle 22 con arrivo alle 6.25 locali del giorno successivo: il ritorno, operativo dal 17 dicembre, decollerà ogni giovedì alle 16 locali per atterrare a Fco alle 7.15 del mattino successivo.



In Brasile, al codeshare già attivo con la compagnia Azul Linhas Aéreas Brasileiras si aggiunge quello Gol, che dallo scalo paulista offre la connessione con 39 destinazioni domestiche come Rio de Janeiro, Recife, Salvador.



Il volo per Buenos Aires è programmato ogni sabato alle 21.50 da Fco con arrivo alle 8 ora locale del giorno dopo e l'eventuale proseguimento del viaggio con Aerolineas Argentinas. Dall'Argentina all'Italia si volerà invece ogni lunedì alle 14 locali, con arrivo a Roma alle 7 del mattino dopo.