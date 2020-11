Cattaneo, Italo: “Faremo di tutto per resistere”

10:07

"Vendite a meno 94,7%. Otto servizi al giorno contro i 120 a regime. Siamo al lumicino ma faremo di tutto per resistere". Il confronto, impietoso, con i numeri pre-Covid lo fa Flavio Cattaneo, vice presidente di Italo. La compagnia ferroviaria privata con "ricavi azzerati" rischia di perdere a fine anno quasi 500 milioni di euro.

"Una riduzione del servizio di queste dimensioni non puó essere sostenuta solo dalle singole aziende" rimarca Cattaneo in un'intervista a Repubblica. Ma cosa servirebbe per affrontare una fase come questa? "Le imprese - sostiene - vanno sostenute con forza" e poi, aggiunge, "sarebbe già un passo avanti che il ministero dell'Economia firmasse quanto meno il primo decreto che risale al primo blocco di marzo".



Secondo il manager bisognerebbe inoltre superare il "regime di mera assistenza". "Occorrerebbe impegnare dei fondi sulla falsariga di Francia e Germania che intervengono a sostegno del fatturato in percentuale alla sua riduzione". A. D. A.