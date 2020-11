Klm in pista per la distribuzione del vaccino Covid

11:13

Uno dei problemi del vaccino Covid, come è noto, è il trasporto. Così Klm si sta preparando per le operazioni di trasporto in tutto il mondo, una volta che sarà disponibile: uno sforzo logistico non indifferente.

Come riporta simplefyling.com, si tratterà di una sfida enorme per il trasporto aereo, nonostante le compagnie siano già attrezzate per consegnare materiale sensibile alle temperature.



Iata ha inoltre sollecitato i governi a collaborare con i vettori e gli aeroporti per le operazioni di trasporto.



Per Alexandre de Juniac, ceo di Iata, “la consegna sicura dei vaccini covid-19 sarà la missione del secolo per l'industria globale del trasporto aereo di merci. Ma non succederà senza un'attenta pianificazione anticipata”. E, sottolinea De Juniac, è questo il momento in cui mettere mano all’