08:04

Mentre JetBlue si prepara per il lancio a Londra la prossima estate, la domanda ricorrente è quale sarà la prossima destinazione collegata dal vettore. Con gli Airbus A321Xlr in arrivo, JetBlue potrebbe facilmente raggiungere la maggior parte dell'Europa occidentale, Italia compresa.

Come riportato da Simpleflying, il ceo Robin Hayes ha fornito alcune informazioni sugli sviluppi futuri, dopo aver già confermato in una recente intervista con Aviation Week che Londra sarà solo la prima destinazione in Europa. “Londra è la nostra priorità numero uno – ha detto il manager -. È qui che c’è la maggiore richiesta ed è qui che le tariffe di business class sono state aumentate in modo evidente. Quindi ci concentreremo su Londra e continueremo ad aggiungere voli fino a quando non avremo ottenuto un effetto permanente sulla riduzione delle tariffe. Ma ci sono altri mercati in Europa".



Data la specifica attenzione dimostrata dalla compagnia verso una business class a prezzi accessibili, si potrebbe pensare che miri a una destinazione leisure. Un portavoce della compagnia ha aggiunto infatti che la compagnia aerea "esplorerà le città europee che patiscono tariffe elevate o servizi mediocri” per proporre un prodotto premium a prezzi accessibili.



L'Italia rimane un mercato stagionale, ma "uno dei vantaggi di un vettore con sede negli Stati Uniti è che ci sono un certo numero di bacini in Europa che funzionano bene d’estate, ma non necessariamente d’ inverno. Con un A321, che si tratti di un Lr o di un Xlr, quello che possiamo fare è volare in Europa d’estate e poi spostarci verso i Caraibi o l'America Latina d’inverno. E questo consente all'aereo di funzionare tutto l'anno”. Questo elemento risulta favorevole sia all’Italia ad altre destinazioni come Grecia o Spagna. Ma sull'Italia in particolare il potenziale del traffico passeggeri sarebbe enorme.