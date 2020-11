In Islanda nasce il vettore Mom Air? La conferenza stampa era una fake

08:00

Una conferenza stampa, rigorosamente virtuale, i primi dettagli, la nuova livrea, dal colore particolarmente impattante. Oltre cento giornalisti accreditati, numerose reazioni sui social con tanti di primi curriculum arrivati spontaneamente.

Ma quando il modello ultra low cost di Mom Air ha iniziato a includere il portarsi da casa anche di saponetta e asciugamanino, meglio se riutilizzabile per il bene dell’ambiente, sono emersi i primi dubbi. Ed è presto apparso che la nuova compagnia aerea islandese altro non era che un inganno molto ben architettato.



A inscenare il lancio di Mom Air, con un tam tam mediatico non indifferente, è stato Oddur Eysteinn Friðriksson, artista e studente dell’Università di belle arti, che ha architettato tutto il progetto come parte della sua tesi. Una sorta di dimostrazione sul campo di come la realtà dei fatti possa essere indirizzata e manipolata utilizzando i giusti strumenti. Mom air resterà come oggetto d’arte in mostra in un museo.