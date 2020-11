08:00

Il ceo di Qantas Alan Joyce è intervenuto per segnalare che ai passeggeri della linea aerea potrebbe essere richiesto il certificato di vaccinazione anti covid-19 prima di salire a bordo.

Alan Joyce aveva già fatto sapere di non aspettarsi che Qantas riprendesse un significativo traffico sui collegamenti internazionali a lungo raggio prima dell’arrivo del vaccino sul mercato.

Ora, intervistato a ‘Current Affair’ di Channel Nine, Alan Joyce ha spiegato che "Stiamo cercando di modificare le nostre regole di volo per richiedere ai viaggiatori internazionali di farsi vaccinare prima di salire sull'aereo".



Come riportato da Simpleflying, nonostante alcuni risultati promettenti non è ancora disponibile alcun vaccino Covid-19 e non vi è alcuna garanzia che lo sarà in tempi brevi. Ma Alan Joyce è ottimista: “Sui voli internazionali siamo molto ottimisti riguardo a un vaccino. Pensiamo che con la diffusione di un vaccino il prossimo anno, potremmo vedere i confini aprirsi in modo significativo fin dal 2021 ".



Joyce ritiene che la maggior parte delle compagnie aeree internazionali richiederà ai passeggeri di essere vaccinati prima del volo. "Penso che sarà una richiesta comune. Parlando con i miei colleghi in tutto il mondo, ritengo si farà fronte comune in questo senso. Quello che stiamo valutando è come avere un passaporto per le vaccinazioni in versione elettronica”.