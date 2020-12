Lilium, il primo volo del jet elettrico che decolla in verticale

11:54

È elettrico e si alza in volo in verticale. Lilium Jet potrebbe rivoluzionare i collegamenti di linea. L’aeromobile, che ha da poco ricevuto le certificazioni dall’Easa e dalla Faa, è in grado infatti di decollare e atterrare in verticale, consentendo così di effettuare collegamenti anche dentro le città.

Il velivolo, il cui primo volo è stato ripreso in un video pubblicato su lastampa.it, è stato progettato da una startup tedesca ed è mosso da 36 motori elettrici.



L’aspetto rivoluzionario è che non ha bisogno di infrastrutture per il decollo e l’atterraggio e può raggiungere qualsiasi destinazione in modo efficiente.