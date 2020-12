08:35

Dopo un lungo stop generato anche e soprattutto dall’emergenza Covid che ha travolto il trasporto aereo, le compagnie aeree mettono a punto le prime strategie in vista della ripresa e si torna a parlare anche delle policy bagagli.

A mettere mano per prima a una serie di modifiche che entreranno in vigore a partire dal prossimo mese di febbraio è easyJet, che ha deciso di introdurre uno schema volto a premiare i passeggeri che scelgono tariffe più flessibili o posti prioritari (con pagamento extra) a bordo.



Le specifiche

La nuova impostazione prevede di base una sola borsa che possa essere posizionata sotto il sedile davanti (misure massime 45x36x20cm). Chi invece ha acquistato i posti Up front o quelli con l’extra legroom avranno diritto anche a un bagaglio più grande da posizionare sulla cappelliera (max 56x45x25cm). Un ‘vantaggio’ non garantito, però, perché in caso di esaurimento dei posti disponibili il bagaglio viene depositato in stiva.



“I titolari della carta easyJet Plus e i clienti con tariffa Flexi – si legge in una nota della compagnia - continueranno anche ad avere un bagaglio a mano grande aggiuntivo incluso nella loro prenotazione, anche in questo caso subordinato allo spazio a bordo”.