Emirates, soggiorno in hotel di lusso a Dubai per chi prenota il volo

14:31

Emirates propone una speciale offerta che prevede un soggiorno gratuito presso il 5 stelle JW Marriott Marquis Dubai (nella foto).

I clienti Emirates che prenotano i biglietti di andata e ritorno per Dubai in Economy Class dal 2 al 23 dicembre, per i voli operati tra il 6 dicembre e il 28 febbraio 2021 (con partenze da Roma, Milano o Bologna), avranno diritto ad un soggiorno gratuito di una notte, la prima del viaggio, al JW Marriott Marquis Dubai. I clienti che invece viaggeranno in Business e First Class, avranno diritto a due notti gratuite (a partire dall’arrivo a Dubai). All’interno del grattacielo, l’hotel dispone anche di ristoranti pluripremiati, di una galleria commerciale e di una Spa celebre in tutto il mondo.



Inoltre, Emirates offre ai clienti di tutte le classi anche una franchigia bagaglio aggiuntiva di 10 kg, valida per il volo di ritorno da Dubai, in modo tale da consentire di fare shopping senza pensieri.