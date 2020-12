Boeing, Angela Natale è managing director per il Sud Europa

15:55

Angela Natale sarà la nuova managing director per il Sud Europa di Boeing. Natale assumerà l’incarico a partire da gennaio 2021, al posto di Antonio De Palmas, che ha lasciato l’azienda a luglio.

Angela Natale sarà basata a Roma e riporterà a Martin Donnelly, presidente di Boeing Europa.



Carriera

Angela arriva da Boeing Commercial Airplanes, dove attualmente ricopre il ruolo di director of Structures Engineering Product Development & Technology e supervisiona lo sviluppo dell’aerostruttura per futuri prodotti e tecnologie.



In Boeing dal 2012, dopo un passato in Alenia Aeronautica, Natale - che ha conseguito un dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi Termomeccanici e un Master in Ingegneria Aeronautica presso l’Università di Napoli - ha ricoperto diversi ruoli senior nell’azienda.



Con 24 anni di esperienza nel settore aerospaziale, nel suo ruolo di managing director, rafforzerà i rapporti con clienti e stakeholder e creerà nuove connessioni per promuovere gli obiettivi di business dell’azienda in Europa meridionale attraverso un impegno proattivo.



“Siamo entusiasti di avere qualcuno con l’illustre background ingegneristico di Angela che si unisca al team di Boeing International”, ha commentato Donnelly, presidente di Boeing Europa.