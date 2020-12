08:01

Un’app mobile per aiutare i viaggiatori a gestire in modo semplice e sicuro i propri viaggi, in linea con le disposizioni governative in materia di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19. Iata alza finalmente il velo sul Travel Pass, il progetto con cui si propone di contribuire alla ripresa sicura della mobilità internazionale e, al contempo, al corretto tracciamento dei contagi.

“Il test è la soluzione immediata per riaprire in sicurezza i confini e ricollegare le persone – spiega il direttore generale e ceo di Iata, Alexandre de Juniac, in una nota -. Ed eventualmente dai test si passerà presto alla vaccinazione. In entrambi i casi, un sistema sicuro per gestire i test Covid-19 o le informazioni sulle vaccinazioni è fondamentale. Lo Iata Travel Pass è una soluzione di cui possono fidarsi sia i viaggiatori che i Governi. Ed è stato costruito con la sicurezza dei dati, la comodità e la verifica come priorità principali”.



Criticità e obiettivi

Restano ancora alcune criticità da risolvere, su cui la Iata sta lavorando. Tra le principali, garantire la sicurezza dei dati degli utenti; adottare standard globali riconosciuti dai Governi per garantire identità verificate e fornire dati corretti e certificati su test e vaccini.



A questo scopo la Iata, si legge nella nota, sta collaborando con laboratori selezionati per collegare in modo sicuro i risultati dei test con l'identità verificata dei titolari del Travel Pass Iata.



“Stiamo costruendo il Travel Pass Iata con un unico obiettivo: aiutare a ricollegare il nostro mondo in sicurezza” conclude l’associazione.