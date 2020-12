L'Arabia Saudita sospende i voli dai Paesi stranieri

17:01

Sia Emirates che Etihad Airways hanno temporaneamente sospeso i voli per l'Arabia Saudita per i timori connessi all’esistenza di un nuovo ceppo di Covid-19.

Il Governo dell'Arabia Saudita ha emesso ieri sera una direttiva che limita l'ingresso nel Regno e sospende i voli internazionali per almeno una settimana. Il Governo saudita ha anche sospeso l'ingresso attraverso i confini terrestri e i porti marittimi.



La notizia giunge dopo che i paesi europei hanno imposto nuove restrizioni al Regno Unito. Secondo il ministero dell'interno saudita, le nuove restrizioni ai viaggi sono il risultato della crescente preoccupazione per il nuovo ceppo. Tutti i voli internazionali sono stati sospesi per una settimana, con la possibilità di estendere il divieto per un'altra settimana. Come riportato da Simpleflying, Emirates ha spiegato: "A causa della chiusura dei confini come indicato dalle autorità saudite, Emirates sospenderà i voli da e per il l’Arabia Saudita fino al 27 dicembre". Etihad ha sospeso tutti i voli fino a nuovo avviso. In una dichiarazione a Gulf News, Etihad ha dichiarato: "La sicurezza di clienti ed equipaggio è la massima priorità di Etihad e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che la sospensione possa causare". Anche Air Arabia ha seguito l'esempio e ha sospeso i voli fino a nuovo avviso.



L'Arabia Saudita ha poi imposto ulteriori limitazioni a chiunque arrivi nel Paese proveniente dall’ Europa o da qualsiasi altro paese in cui si sia manifestato il nuovo ceppo.

Altri paesi del Medio Oriente stanno prendendo precauzioni simili; Kuwait, Israele e Iran hanno ordinato sospensioni temporanee dei voli da e per il Regno Unito.