Moby: altri due mesi per trovare l’accordo con i creditori

10:55

Sarebbe in arrivo una proroga di ulteriori due mesi per la presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti da parte di Moby. Se il via libera dovesse essere confermato sarebbe il secondo rinvio dopo quello di ottobre.

La decisione della proroga sarebbe motivata dalle trattative ancora in corso con i creditori dopo la presentazione di una doppia proposta, nei confronti delle quali però al momento non è arrivato l’ok e si starebbe lavorando a un ulteriore miglioramento grazie anche all’individuazione di un nuovo investitore.



La compagnia di traghetti del Gruppo Onorato sarebbe gravata da debiti superiori al mezzo miliardo di euro.