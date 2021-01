Guppo Iag: per British, Iberia, Vueling e Aer Lingus si apre l'era di Javier Ferrán

14:23

Javier Ferrán, presidente del Gruppo Diageo, ha assunto ieri la presidenza di Iag andando a sostituire Antonio Vázquez, che lascia la carica di direttore e presidente per andare in pensione.

Dalla metà del 2009 Ferrán è stato consigliere di Iag e sebbene la sua nomina fosse stata annunciata dalla scorsa estate, ha assunto solo ieri la carica ufficialmente, dopo la Brexit e con la fusione di Iberia e Air Europa ancora sul tappeto.

Come riportato da Hosteltur, Antonio Vázquez ha conservato fino ad ora il suo ruolo per sostenere il passaggio della carica di amministratore delegato del Gruppo da Willie Walsh a Luis Gallego.



In una comunicazione, Ferrán sottolinea che Vázquez è stato fondamentale nella creazione e nello sviluppo di Iag e che ha guidato il Consiglio di amministrazione "con integrità e rigore" sin dalla creazione del Gruppo nel gennaio 2011.

Da parte sua, Vázquez ha ritenuto che sia stato "un grande onore" guidare il consiglio di amministrazione di Iag e ha ringraziato i membri del consiglio per la loro fiducia e supporto, nonché i direttori e il personale di Iag per il grande contributo offerto ogni giorno alla costruzione del gruppo. "Sono certo che, sotto la guida di Javier Ferrán e Luis Gallego, Iag continuerà a svilupparsi in modo sostenibile seguendo le migliori pratiche di governo societario" ha detto Vázquez.