Emirates aumenta i voli verso Stati Uniti e America del Sud

08:47

Aumenta la domanda ed Emirates risponde. La compagnia ha annunciato l’incremento dei voli verso gli Stati Uniti e il Sud America. In particolare, Emirates tornerà a volare sulla direttrice verso Seattle, con voli non-stop dal primo febbraio, mentre dal 2 marzo opererà i voli verso Dallas e San Francisco, sempre dall’hub di Dubai.

Inoltre saranno aumentati i voli verso New York, che da febbraio diventeranno 2 al giorno, mentre il volo su Los Angeles sarà giornaliero. Saranno inoltre disponibili voli in codeshare con Jetblue e Alaskan Airlines per raggiungere ulteriori mete.



Per quel che riguarda il Sud America, Emirates annuncia il quinto volo settimanale verso San Paolo dal 5 febbraio.