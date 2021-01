Delta: accordo con Viasat per la connettività di bordo

21:00

Delta investe sulla connettività di bordo firmando una partnership con Viasat, un provider wi-fi ad alta velocità. Una mossa che migliorerà l’offerta del vettore, che potrà così garantire alla sua clientela una connessione più veloce ai siti preferiti, compresa la possibilità di vedere in streaming l'intrattenimento durante il volo. La compagnia aerea pone così le basi per futuri miglioramenti e personalizzazioni con gli schermi a poltrona.

"Miglioriamo l'esperienza di viaggio"

"Rimanere connessi è una parte fondamentale della vita dei nostri clienti sia a casa che durante i viaggi, e stiamo facendo grandi passi avanti per offrire un'esperienza basata su connettività e personalizzazione - spiega Ekrem Dimbiloglu, director of brand experience - In-Flight Entertainment & Wi-Fi -. Dall'inizio della pandemia ci siamo impegnati per migliorare velocemente l’esperienza di viaggio a vari livelli - dalla pulizia alla tecnologia - a beneficio dei passeggeri in modo da accoglierli al meglio nel momento in cui decideranno di tornare a viaggiare".



La partnership rappresenta un passo significativo nel percorso di Delta verso l'offerta della connessione wi-fi gratuita. Un progetto che è stato avviato in fase sperimentale nella primavera del 2019.