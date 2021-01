Al Baker, ceo Qatar Airways, e la stroncatura dell'A380

09:15

“È stato uno dei peggiori aerei realizzati in termini di emissioni ed efficienza”. Porta la firma del ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, l’ultima stroncatura in ordine di tempo per l’A380. Il modello dell’Airbus considerato all’inizio come l’ultima rivoluzione del trasporto aereo sta ora progressivamente per essere abbandonato anche dalle stesse compagnie che lo hanno preso in flotta, oltre che essere uscito dalla scena delle commesse (l’ultima manciata in produzione arriverà a Emirates).

Secondo quanto riportato da Simpleflying, parlando a un evento della Capa il manager avrebbe aspramente criticato le performance dell’A380, velivolo attualmente fermo all’interno della flotta di Qatar (10 in tutto gli aerei della compagnia). E lo stop sarebbe destinato a prolungarsi almeno per la metà dei maxi jumbo: alla ripresa infatti per i voli a lungo raggio verranno preferiti gli A350, le cui emissioni sono decisamente più basse. Anzi, per enfatizzare il concetto Al Baker si è anche rivolto al pubblico dicendo: “Se volete prendere un A380, ve lo vendo subito”.