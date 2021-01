Il ‘treno proiettile’: il video del prototipo cinese

11:21

La Cina annuncia la realizzazione del prototipo del nuovo ‘treno proiettile’. La tecnologia si basa sulla levitazione magnetica e consente al convoglio di arrivare fino a 620 chilometri orari.

Pubblicità

Il prototipo è un Maglev lungo 21 metri ed è stato presentato a Chengdu. Per la dimostrazione sono stati costruiti appositamente 165 metri di binari.



Secondo le previsioni, il treno potrebbe essere operativo al massimo entro 10 anni.



Per vedere il treno in azione, è disponibile il video pubblicato da lastampa.it a questo link.