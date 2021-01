Voglia di volare: solo l’8% dei passeggeri teme il rischio Covid

12:39

Solo l'8% delle persone dichiara di non voler volare a causa del rischio Covid. Questo quanto emerso dall’indagine condotta dalla piattaforma di prenotazione di hotel Hoo, che ha inolte indicato come la percentuale salga al 45% quando si parla della paura del decollo.

Come riportato da Travel Daily News, Hoo ha intervistato oltre 48mila persone sul tema della paura di volare, su come influisce sui viaggi personali e su quali sono le cause principali della paura.



La ricerca mostra che per l'85% del campione il pensiero di volare non è un problema. Tuttavia, per il 15% degli intervistati la paura è reale.



Hoo ha chiesto a quanti avevano timore di volare se questo avesse mai impedito loro di viaggiare in aereo. Il 45% ha dichiarato di aver volato, mentre la paura di volare ha impedito al 20% delle persone di salire a bordo di un aereo occasionalmente e il 25% del campione non ha mai voluto viaggiare in aereo.



Gli ultimi dati del settore aereo mostrano che Covid ha avuto un enorme impatto sul numero di passeggeri. L'Icao ha evidenziato che le compagnie aeree hanno offerto il 51% di posti in meno nel 2020 rispetto all'anno precedente, con 2 miliardi 851 milioni di passeggeri in meno. Ma mentre l’emergenza Covid ha causato una riduzione del numero di passeggeri, non sembra che la motivazione sia da attribuire alla paura di contrarre il virus in volo. Solo l'8% di quanti hanno paura di volare ha dichiarato che il potenziale rischio di contrarre il virus mentre si è in aereo sia il fattore determinante.



Il problema del volo stesso e l'altitudine sono i principali deterrenti per il 28% del campione. Tuttavia, la causa più comune è il timore di un incidente aereo (37%).