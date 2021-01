Carnival: venduta la Pacific Princess

12:03

Pacific Princess cambia ancora di mano. La nave è stata venduta da Princess Cruises a un acquirente che però non è stato divulgato dalla casa madre Carnival Corporation.

L’unità era entrata in fore nella compagnia nel 2002, ma era entrata in servizio nel 1999 sotto le insegne di Reinassance Cruises. Può ospitare fino al 670 passeggeri e, come sottolinea travelmole.com ha navigato per oltre 1,6 milioni di miglia nautiche e ha operatore 11 crociere mondiali per Princess.



Pochi giorni fa inoltre Carnival aveva annunciato un rallentamento dei tempi di consegna delle navi: nell’anno appena iniziato sarà consegnata una sola nuova unità.