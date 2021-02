Wizz Air apre una base a Sarajevo, operativa dal prossimo maggio

15:10

Wizz Air aggiunge una base, la quarantunesima, a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina.

La compagnia aerea baserà un aeromobile A320 all'aeroporto di Sarajevo nel maggio 2021. Insieme alla creazione della nuova base, Wizz Air ha annunciato nove nuove rotte verso sette Paesi da Sarajevo a partire da maggio 2021.

La compagnia aerea ha trasportato quasi 3 milioni di passeggeri da e verso la Bosnia Erzegovina negli ultimi 8 anni. Nell'ambito della sua espansione, la compagnia aerea continua ad aumentare le operazioni in Bosnia Erzegovina del 50% e rimane leader di mercato. L' A320 coprirà le operazioni di nove nuove rotte verso Bruxelles Charleroi, Copenaghen, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, Londra Luton, Memmingen, Basilea Mulhouse-Friburgo (Euroairport), Parigi Beauvais, per un totale di oltre 250mila posti in vendita da Sarajevo nel 2021.



Andras Rado, senior corporate communications manager di Wizz Air, ha dichiarato: "Dopo otto anni di operazioni di successo in Bosnia Erzegovina, sono lieto di annunciare la nostra seconda base bosniaca a Sarajevo, poiché vediamo il potenziale e la forte richiesta di viaggi a basso costo nel Paese. L'annuncio è alla base della nostra dedizione per sviluppare e accrescere la nostra presenza in Bosnia Erzegovina e offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendoci ai più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione".