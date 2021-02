Milano Malpensa premiato per l'attenzione alle esigenze dei passeggeri

08:00

L’aeroporto di Milano Malpensa ha ottenuto l’ 'Aci world’s voice of the customer’ , riconoscimento che premia gli aeroporti che hanno dato priorità all’ascolto dei passeggeri.

Pubblicità

L’aeroporto di Malpensa ha tenuto in forte considerazione i feedback dei passeggeri grazie al programma Aci’s airport service quality, che ha aiutato a comprendere meglio le loro necessità e a garantire in aeroporto una nuova esperienza più health consciousness.



Sin dall’inizio della pandemia, Sea ha introdotto importanti misure di prevenzione e contenimento, quali i termoscanner, i dispenser di gel disinfettanti, la segnaletica per un corretto distanziamento, il ricambio totale d’aria e la disinfestazione continua su tutto il sedime aeroportuale.



Oltre a queste azioni, Sea ha messo in campo iniziative per rispondere a un passeggero sempre più health conscious introducendo nuove tecnologie come il face boarding, il riconoscimento biometrico che consente di accedere all’imbarco semplicemente mostrando il proprio volto e non i documenti e la smart security, le nuove macchine Tac che permettono al passeggero di non dover estrarre dal proprio bagaglio a mano i liquidi e pc e ipad per un viaggio seamless.