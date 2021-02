Bancarotta Hna: debiti per oltre 100 miliardi. Le compagnie aeree restano operative

12:13

Si aggrava la situazione del colosso cinese Hna, il cui ingresso in bancarotta sta facendo emergere una situazione finanziaria impressionante. Il fallimento, tuttavia, non dovrebbe avere alcun impatto sulle compagnie aeree controllate, a partire da Hainan Airlines, che hanno proseguito regolarmente le operazioni di volo.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il gruppo sarebbe gravato da debiti che si aggirerebbero intorno all’equivalente di circa 110 miliardi di dollari, frutto, stando ai primi accertamenti, di operazioni legate ad acquisizioni di attività o pacchetti azionari seriali. Una situazione che avrebbe indotto il governo cinese a inserire il presidente della società in black list.



Tornando invece al ramo aviation, dove Hna controlla, oltre ad Hainan, anche Tianjin Airlines, West Air, Lucky Air, Suparna Airlines, Fuzhou Airlines, Urumqi Air, Beibu Gulf Airlines, Air Changan e Guilin Airlines, il management delle compagnie sta lavorando alla ricerca di nuovi investitori per slegarsi dal gruppo. Nel caso di Hainan sarebbero inoltre stati già trasferiti debiti per 11 miliardi direttamente ad Hna attivando al contempo una ristrutturazione societaria per ripulire le casse della compagnia.