Gran Bretagna contro il Covid: in quarantena chi arriva dai Paesi della 'Red List'

11:47

Entra in vigore oggi il nuovo giro di vite del Regno Unito per cercare di arginare la pandemia da Covid-19. Il Paese ha infatti deciso di imporre dieci giorni di quarantena obbligatoria a tutti coloro che rientrano da un viaggio in uno dei 33 Paesi inclusi nella cosiddetta ‘Red List’.

L’elenco comprende molti Stati africani e sudamericani, ma anche Seychelles e Mauritius e, in Europa, il Portogallo. Atterrando negli aeroporti di Heathrow, Gatwick, London City, Birmingham o Farnborough (per i jet privati) i passeggeri verranno accompagnati negli hotel designati per la quarantena. Per un soggiorno di dieci giorni dovranno pagare una tariffa fissa di 1750 sterline per la camera, il trasporto, i test Covid-19 e il vitto. Ogni adulto in più dovrà pagare 650 sterline se condivide la stanza con un compagno, mentre le tariffe per i bambini sono di 325 sterline.



Partenza a singhiozzo

Lo schema, sottolinea Simple Flying, non è partito al meglio. Occorre infatti prenotare l’hotel per la quarantena, ma il portale di booking, che sarebbe dovuto essere operativo da giovedì scorso, non è stato disponibile per un problema tecnico. Un guaio per i passeggeri, dal momento che le compagnie aeree sono obbligate a non accettare prenotazioni nel caso in cui i passeggeri non abbiano già predisposto il cosiddetto ‘pacchetto quarantena’. Per chi non rispetta questa norma è prevista una multa di 4mila sterline, oltre al costo della quarantena.



Tre test obbligatori

Oltre a queste imposizioni per chi arriva dai Paesi della Red List, il governo britannico ha anche introdotto un nuovo regime di test anche per coloro la cui quarantena in hotel non è obbligatoria. Dopo l’arrivo in aeroporto, qualsiasi sia la meta di partenza, i viaggiatori dovranno pafgare per eseguire due test Covid-19 nel secondo e nell’ottavo giorno dal loro rientro in Gran Bretagna; questi test si aggiungono a quello già richiesto prima dalla partenza. E costano 210 sterline, con una multa fino a 2mila sterline se non vengono effettuati.