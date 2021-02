Dossier Alitalia: il ritorno di Lufthansa nei piani di Draghi

15:57

Sembra esserci di nuovo Lufthansa sulla strada di Alitalia. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il piano sul tavolo del Presidente del Consiglio Draghi prevede la cessione di asset prima allo stato e poi al vettore tedesco.

Il piano prevederebbe tre fasi: dapprima la cessione a una società (probabilmente la controllata Cityliner) di aerei, immobili, marchio, rotte e anche di circa 5.500 lavoratori. In una seconda fase, questi asset verrebbero conferiti al Mef, che in questo modo vedrebbe rimborsato il suo credito. Infine, il ministero dell'Economia potrebbe affidare alla stessa Cityliner il compito di ripartire in tempi brevissimi visto che la licenza è già operativa.



Per fare questo si potrebbe ricorrere alla creazione o all’utilizzo di una società ad hoc, come Ita, la neonata newco che avrebbe dovuto inglobare Alitalia nei piani del governo Conte. Quest’ultimo passaggio sarebbe propedeutico all’ingresso di Lufthansa nel capitale di Cityliner, andando così a prendersi quei pezzi di Alitalia che fin dall’inizio erano nelle sue mire.



Non è naturalmente ancora definita la percentuale con la quale Lh entrerebbe nel capitale di Cityliner o della società che, con qualunque nome, controllerebbe Alitalia e neppure è chiaro se tutti i passaggi si svolgeranno nell’ordine previsto, ma alla fine del percorso sembra proprio esserci l’abbraccio a lungo rifiutato fra il vettore tricolore e Lufthansa.