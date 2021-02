08:27

Una delle compagnie aeree più vecchie in Europa potrebbe vedere il capolinea nel prossimo fine settimana. Czech Airlines ha infatti comunicato all’Ufficio del Lavoro della Repubblica ceca l’intenzione di lasciare a casa tutti i suoi dipendenti, 430 al momento. Un passo che significherebbe lo stop totale delle operazioni.

La situazione è precipitata nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da Simpleflying: la proprietaria della compagnia, Smartwings, aveva nei mesi scorsi rifiutato di accettare il soccorso dello Stato, che in cambio chiedeva il trasferimento della proprietà del vettore nazionale fondato nel 1923.



Gli ultimi sviluppi

Nel frattempo però la stessa Smartwings ha messo a punto un piano per la ristrutturazione del debito anche attraverso nuovi finanziamenti, ma nel programma non rientrerebbe Czech Airlines, che il prossimo 27 febbraio vedrà anche scadere la moratoria che la protegge dal debito accumulato. Lasciando così il vettore con le casse vuote e l’impossibilità di proseguire l’attività.



Fino al 2019 il vettore aveva un network di 39 destinazioni in 22 Paesi, operato con una flotta di 14 aerei.