Bozzolo, Save: “Si tornerà a volare anche con una serie di cambiamenti importanti”

15:51

Le compagnie hanno sempre cercato di tenere i rapporti per capire se e dove ripartire e noi abbiamo cercato di tenere aperti tutti i canali". Nel servizio di apertura dell’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online, Camillo Bozzolo, direttore commerciale del Gruppo Save, racconta l’ultimo anno visto dalla parte degli aeroporti. Per uno abituato a vedere gli aerei decollare dal proprio ufficio la stagione è parsa interminabile: "Come per i miei colleghi di altri scali, la cosa più strana è stato il silenzio in pista. Ma sappiamo che si tornerà a volare anche con una serie di cambiamenti importanti che attraverseranno il settore. L'avanzata digitale ha già subito una forte accelerazione e si sta lavorando in ogni campo per diminuire i contatti a terra dei passeggeri con la struttura in generale”.



