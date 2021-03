Milano Centrale tra le 10 migliori stazioni ferroviarie in Europa

21:00

C'è anche Milano Centrale tra le prime 10 stazioni ferroviarie europee a misura di passeggero. Lo certifica la seconda edizione di European Railway Station Index, ovvero l'indice compilato dal Consumer Choice Center sulla base della capacità delle stazioni ferroviarie di accogliere i viaggiatori garantendo una serie di servizi che vanno oltre l'estetica o il numero di destinazioni offerte.

A brillare nelle prime cinque posizioni sono Leipzig Hauptbahnhof a Lipsia in Germania, Wien Hauptbahnhof a Vienna, St. Pancras a Londra, Amsterdam Centraal e Mosca Kazansky. Seguono Francoforte, Monaco, Moscow Kursky, Milano Centrale e Birmingham New Street.



Il punteggio più alto, spiega Maria Chaplia, responsabile della ricerca presso il Consumer Choice Center, "è stato assegnato alle stazioni che offrono destinazioni in tutto il continente ma anche un mix di negozi, ristoranti e amenities".