Gnv alla conquista delle Baleari

15:31

Grandi Navi Veloci sbarca alle Baleari. La compagnia di navigazione italiana inizierà le operazioni sulle isole spagnole a partire da luglio prossimo. È quanto riporta preferente.com, aggiungendo che Gnv si baserà a Palma di Majorca e programmerà collegamenti giornalieri per Barcellona e Valencia, entrando in competizione con Armas-Trasmediterránea e Balearia, che detengono un duopolio su queste rotte da una decina d’anni. Gnv opererà con due navi e, come aggiunge il quotidiano trade spagnolo, per il momento esclude un traffico tra le isole.

Attualmente Grandi Navi Veloci opera sulla Spagna con un traghetto che copre il collegamento tra Genova e Barcellona. S.P.