08:04

Solo una rapida campagna di vaccinazione potrà rimettere in moto il settore del trasporto aereo in Europa. È questa l’opinione di Ryanair, che guarda con preoccupazione alle tempistiche del Vecchio continente. Secondo quanto riportato da travelmole.com il vettore ha affermato che le tempistiche a rilento delle vaccinazioni nell’Unione europea rischiano di avere un impatto sulle previsioni per i conti 2021/2022.

Le stime per i prossimi mesi

Le restrizioni di Pasqua stanno già pesando sui bilanci del vettore, dopo un 2020 da dimenticare. Ma visti i ritardi, anche le prospettive per il prossimo anno sembrano al ribasso.



Secondo le previsioni, nel 2022 Ryanair punta a un sostanziale pareggio. La situazione generale, infatti, non consentirebbe ancora di prevedere un profitto.



Qualche dato in più si avrà comunque il prossimo 17 maggio, quando saranno pubblicati i risultati annuali.