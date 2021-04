Iata Travel Pass: debutto con Iberia sulle rotte per il Sud America

10:31

Lo Iata Travel Pass si prepara al debutto anche nelle rotte tra Europa e America del Sud e nel dettaglio sarà Iberia la prima a utilizzare lo strumento nei collegamenti tra la Spagna e l’Uruguay. Il primo volo è previsto per il prossimo 10 aprile sulla rotta Madrid-Montevideo.

“Il Travel Pass Iata fornisce un quadro coerente, prevedibile e sicuro su base globale – commenta la compagnia in una nota - con il duplice obiettivo di semplificare l'esperienza di viaggio e incoraggiare le persone a volare, semplificando anche il processo di verifica dei documenti sanitari richiesti”.



Il nuovo Travel Pass Iata è un'app per smartphone in cui il viaggiatore può archiviare, gestire e verificare i documenti sanitari richiesti dai diversi paesi, in particolare i certificati dei risultati dei test Covid-19 e a breve anche i certificati di vaccinazione.