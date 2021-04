easyJet: l’annuncio delle riaperture spinge le prenotazioni. Ticketing a +200%

10:48

L’annuncio dell’allentamento delle restrizioni fa schizzare le prenotazioni per i voli nazionali. Ad affermarlo è easyJet, che riporta un incremento del 200% per le vendite sul domestico solo sul mese di maggio, “a conferma che gli italiani sono pronti a rimettersi in viaggio in sicurezza non appena le autorità lo consentono”, sottolinea la compagnia aerea in una nota.

Lorenzo Lagorio (nella foto), country nanager di easyJet Italia, sottolinea: “Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Draghi che ha annunciato la progressiva riapertura dei confini regionali a partire dal prossimo 26 aprile. Saremo lieti di lavorare a fianco delle Istituzioni per ridurre progressivamente le restrizioni e permettere alle persone di tornare a spostarsi in tutta sicurezza”.



L’offerta in campo

Per quanto riguarda l’estate italiana, easyJet ha incrementato l’offerta sulle isole. Dal prossimo 28 giugno la compagnia collegherà Olbia con Bergamo, Bologna, Verona e Torino con voli giornalieri; inoltre su Bari sono previste 3 frequenze la settimana.



Le new entry per la stagione comprendono anche l’introduzione di due voli al giorno su Linate verso Catania e Palermo.