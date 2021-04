Frecciarossa, balzo del +150% per i treni charter

11:43

Crescono le richieste per i treni charter. Nel 2021 i Frecciarossa prenotati integralmente, con la personalizzazione di itinerario, fermate e orari ha visto uno sviluppo del +150% rispetto all’anno precedente.

L’utilizzo di un Frecciarossa in maniera esclusiva consente di avere una disponibilità fino a 285 posti nel pieno rispetto del distanziamento sociale. In un periodo in cui viaggiare sui mezzi pubblici non attrae ed è evidente il calo di passeggeri, il charter va in controtendenza.



Molto utilizzato da vip, squadre sportive e soprattutto produzioni cinematografiche, il sistema di treni a richiesta del Frecciarossa si pone come una possibilità per chi vuole garantire sicurezza e riservatezza ai propri viaggiatori.



Accanto all’offerta charter, Trenitalia propone, per gruppi di piccole dimensioni, la possibilità di prenotare, ad uso esclusivo, singole vetture sui treni ordinari, sempre osservando le norme di distanziamento; si possono quindi utilizzare in maniera riservata una o più vetture a bordo di alcuni convogli a media-lunga percorrenza.