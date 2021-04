Ryanair torna in forze su Alghero con 22 rotte per l'estate

15:33

Non ci sarà solamente Cagliari nel mirino di Ryanair per la programmazione estiva ormai alle porte. Il vettore low cost torna in forze anche sull’aeroporto di Alghero e mette in campo un totale di 22 rotte.

L’operativo prevede l’attivazione di 10 collegamenti domestici e 12 oltre i confini nazionali, con ben 11 new entry assolute, tra cui Barcellona, Marsiglia, Napoli e Siviglia.



“L’apertura di nuove destinazioni domestiche e internazionali permette di guardare con fiducia all’imminente stagione estiva, con l’auspicio che i prossimi mesi possano rappresentare il primo passo verso il graduale rilancio turistico ed economico del Nord Ovest dell’isola”, ha sottolineato Fabio Gallo, chief financial officer & direttore sviluppo business dell’Aeroporto di Alghero.