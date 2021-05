Il record di Cathay Pacific: 15 milioni di vaccini consegnati

12:55

Quindici milioni di vaccini Covid-19 consegnati in tutto il mondo. Questo il record raggiunto dalla divisione cargo di Cathay Pacific, con una cifra che include i vaccini importati e consegnati nell'hub a Hong Kong di Cathay Pacific, ma anche quelli successivamente distribuiti in altri Paesi quali Messico, Malesia e Indonesia.

Un traguardo, spiega John Cheng - Head of Cargo Markets and Products di Cathay Pacific - raggiunto il 13 aprile “con la consegna di un nuovo lotto di vaccini Fosun Pharma/BioNTech a Hong Kong. Nel corso della settimana scorsa abbiamo inoltre concluso due ulteriori spedizioni di dosi di vaccini Sinovac e CanSino che da Pechino sono state dirette in Messico. Tutte le spedizioni utilizzano il nostro nuovo sistema multidimensionale di tracciamento e registrazione dati Ultra Track".



A oggi Cathay Pacific Cargo ha trasportato cinque diverse marche di vaccino Covid-19. Alex Leung, Cargo Products Manager, ha commentato: “Negli ultimi mesi abbiamo trasportato a bordo dei nostri aerei spedizioni di vaccini di AstraZeneca, Fosun Pharma/BioNTech, CanSino, Covaxin e Sinovac, che richiedono diverse temperature di movimentazione: da -70°C a 2-8°C".