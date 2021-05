Vueling torna a Firenze con un aereo e 15 rotte per la summer

14:21

Vueling ritorna a Firenze. La compagnia aerea del gruppo Iag torna a decollare questo mese dallo scalo toscano – recentemente ristrutturato – con un aereo basato e offrendo fino a 15 rotte domestiche e internazionali per l’estate 2021.

La linea aerea spagnola conferma gli impegni nel collegare la città con destinazioni in Spagna, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, oltre che con tre mete italiane, quali Catania, Palermo e Olbia.



“La ripartenza della mobilità per la stagione estiva sarà fondamentale per riattivare la vita economica e sociale del Paese. Con la nostra offerta, che include alcune delle principali destinazioni per le vacanze estive, siamo pronti a fare la nostra parte e a supportare la ripresa. Inoltre, con il lancio della rotta da Firenze a Olbia, arricchiamo ulteriormente la nostra proposta a livello domestico, offrendo una connessione diretta con una delle mete maggiormente preferite dai turisti italiani e anche da quelli stranieri. Un modo non solo per soggiornare in una delle isole più affascinanti d’Italia ma anche per visitare la città sarda”, commenta in una nota Charlotte Dumesnil, director of Sales, Distribution and Alliances del vettore.



I piani

Sul fronte delle rotte domestiche, la compagnia torna ad offrire dunque collegamenti diretti con Catania e Palermo, portando a 6 i voli settimanali per la prima e fino a 4 quelli per la seconda, durante l’estate. A queste, si aggiunge la terza nuova rotta che la compagnia opererà a partire dal 19 giugno e che collegherà Firenze con Olbia per tutta la stagione estiva, con 4 voli alla settimana.



Oltre le connessioni domestiche, Vueling opera anche 12 rotte internazionali. I collegamenti con l’hub della compagnia, l’aeroporto di Barcellona El Prat, sono stati ulteriormente incrementati fino a 1 al giorno già nel mese di maggio e, in agosto, arriveranno fino a 3 giornalieri. Da Firenze sono state anche ripristinate le rotte che permettono di raggiungere Madrid, Bilbao, Londra-Gatwick, Amsterdam, Parigi, Mykonos, Santorini, Monaco, Praga, Copenaghen e Vienna.



Inoltre, dall’aeroporto di Barcellona El Prat, i passeggeri provenienti dall’Italia potranno usufruire delle connessioni verso mete estive, quali le Isole Canarie e Baleari.