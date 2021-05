08:02

Un’altra boccata di ossigeno in arrivo per Alitalia. Secondo quanto fatto trapelare da fonti vicine al Governo, il decreto Sostegni Bis - in arrivo nei prossimi giorni - dovrebbe destinare ulteriori 100 milioni di euro al vettore.

La somma, riporta Ansa.it, dovrebbe servire a garantire l’operatività della compagnia aerea.



Ok dell'Ue ai ristori

Nel frattempo, arrivano nuovi sviluppi da Bruxelles. La Commissione europea ha dato il via libera ai 12,8 milioni di ristori stanziati dal Governo italiano per compensare i danni subiti dalla compagnia all’inizio del 2021, in seguito ai nuovi lockdown e alle restrizioni ai viaggi messe in atto per il protrarsi dell’emergenza Covid-19.