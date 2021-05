di Paola Trotta

16:19

"Alitalia nell'estate 2021 volerà verso le mete turistiche dell'Italia e del Mediterraneo". Nicola Bonacchi (nella foto), vice president Italy sales di Alitalia, ufficializza le rotte summer 2021 della compagnia che interesseranno le maggiori capitali europee, New York, i collegamenti con Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria.

La compagnia tornerà inoltre a volare in Grecia, Spagna e Croazia.



I voli operativi saranno da Roma Fiumicino verso: Cagliari, Olbia, Alghero, Catania, Comiso, Lampedusa, Palermo,Pantelleria, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cefalonia, Creta,Corfù, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos, Preveza, Zante, Ibiza, Minorca,Palma Di Maiorca, Dubrovnik, Spalato.



Mentre da Milano Linate si volerà verso Cagliari, Olbia, Alghero, Catania, Comiso, Lampedusa, Bari, Brindisi, Reggio Calabria,Lamezia Terme, Rodi, Ibizia, Minorca, Palma di Maiorca. Da Milano Malpensa si volerà invece verso Cagliari.



La Sardegna sarà raggiungibile con voli anche da Pisa e Bologna su Olbia e da Verona per Cagliari.



"Noi abbiamo tre pilastri fondamentali su cui stiamo investendo: sicurezza, flessibilità e servizi. L'operativo Alitalia sta crescendo sensibilmente e nei mesi di maggio e giugno, in confronto agli stessi mesi dello scorso anno, opereremo oltre 12 mila voli (+150%) mettendo a disposizione della clientela circa 1,7 milioni di posti (+128%)" afferma Bonacchi.