Wizz Air gioca la carta di Fiumicino: da Sharm alla Grecia, 32 nuove rotte

di Amina D'Addario

13:03

Quattro aerei A321neo basati su Fiumicino e 32 nuove rotte, di cui 13 non ancora operate da altri vettori. Wizz Air continua a investire sul mercato italiano e alza il velo sul nuovo operativo da Roma.

Oltre alla copertura delle isole greche che verrà garantita a partire da luglio con i nuovi voli per Mykonos, Santorini, Corfù, Zante e Heraklion, la low cost scommette sulla Spagna con Tenerife e Fuerteventura, su Cipro con Larnaca, sulla Turchia con Bodrum e Antalya e su tre collegamenti verso l’Egitto: Sharm el Sheikh, Hurghada e Alessandria.



Gli obiettivi

Una vera e propria offensiva lanciata sulle rotte delle vacanze che il chief commercial officer George Michalopoulos ha così spiegato: “Al momento siamo il terzo vettore su Fiumicino per numero di rotte, abbiamo un network molto basato sull’Est che proviene dalle radici storiche della compagnia, ma oggi stiamo cercando di costruire qualcosa di nuovo per supportare l’incoming e dare nuove opportunità alle persone che in questo anno non hanno potuto viaggiare”.



Rischio calcolato

In tutto saranno 57 le destinazioni servite da Roma da Wizz Air: una scommessa troppo rischiosa a fronte di un mercato ancora spaventato dalla pandemia? “Nell’agosto del 2020 - ha ricordato il cco - abbiamo operato all’80% della capacità che avevamo nel 2019, mentre i nostri concorrenti hanno volato ben al di sotto del 60%. E possiamo dire che la domanda è molto forte. Anzi in certi mercati già riaperti la domanda va ben oltre la capacità”.



Questione Linate

Un accenno, infine, alla “questione complicata di Linate”, dove la regola europea ha imposto alle compagnie di liberare per la stagione estiva la metà degli slot non adoperati a causa del calo del traffico. “Ci sono stati dati degli slot su cui possiamo operare quest’anno, ma non abbiamo la certezza di poterli mantenere. Ovviamente li stiamo utilizzando, ma - ha aggiunto Michalopoulos - bisognerà capire gli sviluppi di Alitalia”.