08:02

Si aspettava un segnale dal mercato e negli Stati Uniti questo è arrivato quasi come un turbine. E nel giro di pochi giorni nel mercato del trasporto aereo si sono presentati ben due nuovi soggetti. Non piccoli vettori in cerca di avventura, ma due compagnie con le spalle apparentemente forti accomunate dal modello low cost.

Avelo è partita due settimane fa e promette una progressiva espansione, Breeze inizierà il 26 giugno partendo direttamente con 46 rotte. Un numero che, considerando anche il periodo, sembra quasi un azzardo: ma come in molti imprenditori vanno ripetendo, è nei momenti difficili e di crisi che bisogna tentare la fortuna.



I modelli

Avelo e Breeze andranno a inserirsi nel mercato dei voli point to point privilegiando i collegamenti tra quelli che sono considerati aeroporti minori con tariffe basse, servizi basici, più livelli di flessibilità. Un modello che in passato ha dato grandi soddisfazioni, si veda il caso della scalata di JetBlue. E chissà che anche loro non passino da un network domestico a uno più internazionale fino ad arrivare, chissà, al grande salto dei voli transatlantici. Proprio come JetBlue tra qualche settimana.