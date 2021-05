10:09

Air Arabia Egypt ha lanciato voli settimanali diretti da Sharm El Sheikh a Napoli, Bologna e Bergamo. Dal 10 giugno 2021, ogni giovedì il volo parte da Sharm el Sheikh alle 8,40, per ripartire da Bologna alle 13,45.

I voli per Bergamo cominceranno il 13 giugno: ogni domenica si parte da Sharm alle 7,40, per ripartire da Bergamo alle 13,05.

Infine, a far data dal 14 giugno, si parte ogni lunedì alle 9,35 da Sharm alla volta di Napoli, per tornare in Egitto partendo alle 14,15.



I clienti possono prenotare i voli diretti in assoluta sicurezza: la compagnia ha infatti predisposto tutte le misure di sicurezza in linea con gli standard internazionali. L'intera flotta di Air Arabia è dotata di filtri per abitacolo Hepa, che contribuiscono a fornire un ambiente più sicuro e più sano per i passeggeri.