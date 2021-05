Bolla, Blue Air: “Ripartiamo dalla base di Torino e dalle agenzie viaggi”

di Lino Vuotto

Un nuovo logo, il riposizionamento del brand in ottica giovane, smart e ultra low cost sotto il claim ‘The better way to fly’, la conferma dell’Italia come mercato di riferimento dopo la Romania e la scelta di mantenere un rapporto forte e saldo con le agenzie di viaggi.

Sono questi i punti fermi da cui riparte Blue Air dopo il lungo stop della pandemia, con un occhio che non si ferma solamente all’immediato futuro dell’estate, ma guarda già anche all’inverno. “Abbiamo già aperto le vendite e confermiamo tutte le rotte messe in campo per la summer con l’unica eccezione di Olbia”, spiega il country manager Mauro Bolla.



La summer

Summer che vede un network che si districa su gran parte degli aeroporti della Penisola e il ritorno in forze sulla storica base di Torino. “Abbiamo 13 destinazioni in totale, 9 delle quali domestiche e quelle rimanenti sulla Romania – aggiunge -. In Sicilia voleremo su Palermo, Trapani e Catania, che da luglio prevede tre voli giornalieri. Poi Alghero, Cagliari e Olbia in Sardegna, Lamezia e la novità Reggio per la Calabria e infine Napoli”.



Il trade

Una ripartenza sotto il segno delle agenzie, per le quali ora c’è un’area dedicata sul portale della compagnia, e una mail di supporto b2bitalia@blueair.aero alla quale rispondono tre persone direttamente dall’Italia. Il tutto in aggiunta al call center. “Abbiamo anche due pagine Facebook, una ufficiale della compagnia e un gruppo con gli agenti”, evidenzia.



Quanto all’andamento per l’estate, “il prebooking sembra incoraggiante. Ora è il momento di incrociare le dita”.