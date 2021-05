easyJet: “L’aeroporto di Bergamo al centro dei nostri piani di crescita sull’Italia”

di Gaia Guarino

16:17

L'aeroporto di Bergamo guarda al futuro con ottimismo, con una previsione di crescita del traffico passeggeri del 150% dal 1° giugno. Un cambio di passo già tangibile, necessario per dimenticare il 2020 e la perdita di 10milioni di passeggeri dell'ultimo anno. "Non si ricomincerà con i numeri del 2019, ma speriamo almeno di attestarci intorno al 50% di quel dato", sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo.

Pubblicità

Durante la pandemia gli investimenti sono andati avanti. A breve verrà aperta una nuova area per i voli Schengen con più gate e più servizi per i viaggiatori.



Anche easyJet contribuirà, il vettore infatti, come conferma Lorenzo Lagorio, country manager Italia del vettore, è al lavoro sulle rotte invernali. "Londra Gatwick, Parigi Cdg e Amsterdam Schipol, nuovi operativi che dimostrano come si possa fare qualcosa di diverso per Bergamo rispetto a quanto esiste attualmente". La filosofia di easyJet prevede di continuare a credere negli scali principali e la Lombardia, con i suoi 3 aeroporti, è al centro dei piani della compagnia. "Ci proponiamo con un'offerta ampia e diversificata per essere leader in Italia e nella regione - conclude Lagorio -. Se su Linate arriveranno altri slot cercheremo di operarli, ma ora è Bergamo il fulcro di sviluppo della nostra strategia". G. G.